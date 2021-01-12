З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

Україну та Молдову має з’єднати сучасна магістраль.

Джерело: президент Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів із очільницею Молдови Маєю Санду

Пряма мова: "У нас є амбітна ідея – будівництво сучасної магістралі, яка з’єднає Київ та Кишинів. З цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер. Це скоротить подорож між столицями наших держав до 5 годин".

Що передувало: 12 січня розпочався офіційний візит президента Молдови Маї Санду в Україну. Після переговорів було оприлюднено спільну заяву.