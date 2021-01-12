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Из Киева в Кишинев за 5 часов: Зеленский озвучил амбициозную идею

Вторник, 12 января 2021, 13:44

Украину и Молдову должна соединить новая современная магистраль.

Источник: президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с главой Молдовы Майей Санду

Прямая речь: "У нас есть амбициозная идея - строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов".

Что предшествовало: 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украине. После переговоров было обнародовано совместное заявление.

Украинская правда
Темы: МолдоваЗеленскийдороги


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