На Донбасі загинув солдат з Маріупольської бригади Олег Андрієнко

В результаті обстрілу на Донбасі 11 січня загинув старший солдат 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко.

Джерело: Виступ президента Володимира Зеленського під час зустрічі з президентом Молдови Маєю Санду, повідомлення бригади у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Вчора (11 січня – ред.) на превеликий жаль ми зазнали однієї бойової втрати. Це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко.

Я хочу висловити щирі співчуття його родині, його всім рідним, близьким та бойовим побратимам".

Деталі: Водночас у Facebook бригади вказується, що Андрієнко 1983-го року народження отримав кульове поранення несумісне із життям під час виконання бойового завдання.

У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає рочку, дружина Марина та мати.

Що цьому передувало: У понеділок українська делегація ТКГ повідомила, що внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ в районі Пісків загинув український військовослужбовець.