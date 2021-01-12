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На Донбасі загинув солдат з Маріупольської бригади Олег Андрієнко

Вівторок, 12 січня 2021, 13:43

В результаті обстрілу на Донбасі 11 січня загинув старший солдат 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко.

Джерело: Виступ президента Володимира Зеленського під час зустрічі з президентом Молдови Маєю Санду, повідомлення бригади у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Вчора (11 січня – ред.) на превеликий жаль ми зазнали однієї бойової втрати. Це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко.

Я хочу висловити щирі співчуття його родині, його всім рідним, близьким та бойовим побратимам".

Деталі: Водночас у Facebook бригади вказується, що Андрієнко 1983-го року народження отримав кульове поранення несумісне із життям під час виконання бойового завдання.

У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає рочку, дружина Марина та мати.

Що цьому передувало: У понеділок українська делегація ТКГ повідомила, що внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ в районі Пісків загинув український військовослужбовець.

Українська правда
Теми: Донбасвійна


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