На Донбасі загинув солдат з Маріупольської бригади Олег Андрієнко
В результаті обстрілу на Донбасі 11 січня загинув старший солдат 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко.
Джерело: Виступ президента Володимира Зеленського під час зустрічі з президентом Молдови Маєю Санду, повідомлення бригади у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Вчора (11 січня – ред.) на превеликий жаль ми зазнали однієї бойової втрати. Це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко.
Я хочу висловити щирі співчуття його родині, його всім рідним, близьким та бойовим побратимам".
Деталі: Водночас у Facebook бригади вказується, що Андрієнко 1983-го року народження отримав кульове поранення несумісне із життям під час виконання бойового завдання.
У військовослужбовця залишився син Тимур, якому ще немає рочку, дружина Марина та мати.
Що цьому передувало: У понеділок українська делегація ТКГ повідомила, що внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ в районі Пісків загинув український військовослужбовець.