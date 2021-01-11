Окупанти вбили українського військового на Донбасі

Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ в районі Пісків загинув український військовослужбовець.

Джерело: українська делегація ТКГ

Дослівно: "11 січня близько 15.30 в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ".

Деталі: Зазначається, що українська сторона СЦКК задіяла координаційний механізм – висунула вимогу щодо припинення вогню та направила ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо: Окупаційні війська Російської Федерації на сході України 10 січня відкривали вогонь неподалік Авдіївки та поблизу населеного пункту Водяне.