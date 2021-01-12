На Донбассе погиб солдат из Мариупольской бригады Олег Андриенко

В результате обстрела на Донбассе 11 января погиб старший солдат пятьдесят шестой отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.

Источник: Выступление президента Владимира Зеленского во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду, сообщение бригады в Facebook

Пряма речь Зеленского: "Вчера (11 января - ред.) к сожалению у нас была одна боевая потеря. Это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко.

Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, его всем родным, близким и боевым собратьям".

Детали: В то же время в Facebook бригады указывается, что Андриенко 1983 года получил пулевое ранение несовместимо с жизнью во время выполнения боевой задачи.

В военнослужащего остался сын Тимур, которому еще нет годика, жена Марина и мать.

Что этому предшествовало: В понедельник украинская делегация ТКГ сообщила, что в результате обстрела российско-оккупационных войск в районе Песков погиб украинский военнослужащий.