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Після 16 січня можна офіційно скаржитись на відмову обслуговувати українською

Вівторок, 12 січня 2021, 15:58
Після 16 січня можна офіційно скаржитись на відмову обслуговувати українською

Після 16 січня споживачі зможуть надсилати скарги мовному омбудсмену щодо відмови в обслуговуванні українською мовою.  

Джерело: повідомлення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня у Facebook  

Деталі: Кремінь наголошує, що спочатку варто спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати державною мовою.

У разі відмови, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо.

Якщо і там буде відмовлено необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта)

 

Далі протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення слід подати скаргу.

Дослівно: "Подати скаргу до Уповноваженого на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого www.mova-ombudsman.gov.ua.

У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника.

Рекомендуємо також додати докази на підтвердження. Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати".

 

Передісторія:

  • Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.
  • Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зможе в разі систематичних порушень мовного законодавства штрафувати підприємство.

Українська правда

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Теми: мовакультура
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