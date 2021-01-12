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После 16 января можно официально жаловаться на отказ обслуживать на украинском

Вторник, 12 января 2021, 16:58

После 16 января потребители смогут отправлять жалобы языковому омбудсмену об отказе в обслуживании на украинском языке.

Источник: сообщение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня в Facebook

Детали: Кремень отмечает, что сначала стоит попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать на государственном языке.

В случае отказа, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др.

Если и там будет отказано необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта)

Далее в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения следует подать жалобу.

 

Дословно: "Пожаловаться к Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте Уполномоченного www.mova-ombudsman.gov.ua.

В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца.

Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение. Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты".

 

Предыстория:

  • С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.
  • Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка сможет в случае систематических нарушений языкового законодательства штрафовать предприятие.

Украинская правда
Темы: языккультура


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