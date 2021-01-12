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Бойовики 8 разів порушили перемир’я, ЗСУ стріляли у відповідь

Вівторок, 12 січня 2021, 17:54

Протягом доби 12 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків, крім цього ж озброєння застосували і автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

В районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне, що на Приазов’ї, противник залучив проти наших захисників гранатомети різних систем, а біля Авдіївки – здійснив ще й кілька пострілів зі стрілецької зброї. Неподалік Верхньоторецька збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета".

Деталі: Зазначається, що на обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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