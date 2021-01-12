Боевики 8 раз нарушили перемирие, ВСУ стреляли в ответ

В течение суток 12 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Водяное, что у Донецка, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков, кроме этого же вооружения применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное, что на Приазовье, противник задействовал против наших защитников гранатометы различных систем, а у Авдеевки - совершил еще и несколько выстрелов из стрелкового оружия. Неподалеку Верхнеторецкого вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета".

Детали: Отмечается, что на обстрелы противника ВСУ открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.