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Під колесами автівок у 2020 році загинули майже 1,5 тисячі пішоходів та велосипедистів 

Середа, 13 січня 2021, 01:42

У 2020 році на українських дорогах трапилось понад 168 тисяч ДТП, із яких близько 26 тисяч – з постраждалими. За цей же період загалом загинула 3541 людина, зокрема 168 дітей, 1198 пішоходів та 235 велосипедистів. 

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у facebook 

Пряма мова: "За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми".

Деталі: Традиційно основними причинами ДТП із загиблими/травмованими залишається перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду перехресть, пішохідних переходів та недотримання дистанції. 

У минулому році сталось 7641 ДТП, де загинули або травмувались пішоходи. Так, життя позбавились 1198 пішоходів, а травми отримали 6959 осіб. 

Окрім того, було зафіксовано 4432 ДТП за участю дітей, у яких загинули 168 неповнолітніх, а травмувались 3957. 

Також сталось 1768 аварій, де померли або травмувались велосипедисти. Загалом жертвами стали 235 осіб, травми отримали – 1610. 

Відзначимо, що у порівнянні із минулим роком, загальна кількість ДТП зросла на майже 8 тисяч. У 2019 році їх трапилось 160 тисяч. Водночас, кількість ДТП із загиблими та постраждалими майже не змінилась: у 2019 їх трапилось на сотню менше. Проте, частка ДТП із постраждалими від загальної кількості аварій, у порівнянні із 2019 роком, навіть зменшилась та складає 15,7% (у 2019 році – 16,2%). Це пояснюється зростанням числа пригод, де не було постраждалих та загиблих. 

Водночас, починаючи із 2015 року кількість аварій невпинно зростає. До прикладу у 2015 та 2016 роках було зафіксовано майже 140 тисяч ДТП, а вже у 2017 – вже 162 тисячі. Останні три роки частка ДТП із постраждалими від загального числа ДТП коливається у межах 16%. 

Нагадаємо: 

  • У грудні 2020 року через погодні умови, зокрема крижаний дощ, різко зросла кількість ДТП. 
  • З листопада минулого року набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ДТПдороги


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