В 2020 году на украинских дорогах произошло более 168 тысяч ДТП, из которых около 26 тысяч – с пострадавшими. За этот же период в целом погиб 3541 человек, в том числе 168 детей, 1198 пешеходов и 235 велосипедистов.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в facebook

Прямая речь: "2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП – с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31974 человека получили травмы".

Детали: Традиционно основными причинами ДТП с погибшими/травмированными остается превышение скорости, нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, пешеходных переходов и несоблюдение дистанции.

В прошлом году произошло 7641 ДТП, где погибли или травмировались пешеходы. Так, жизни лишились 1198 пешеходов, а травмы получили 6959 человек.

Кроме того, было зафиксировано 4432 ДТП с участием детей, в которых погибло 168 несовершеннолетних, а травмировалось 3957.

Также произошло 1768 аварий, где погибли или травмировались велосипедисты. Всего жертвами стали 235 человек, травмы получили – 1610.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом, общее количество ДТП выросло почти на 8 тысяч. В 2019 году их произошло 160 тысяч. В то же время, количество ДТП с погибшими и пострадавшими почти не изменилось: в 2019 их произошло на сотню меньше. Однако, доля ДТП с пострадавшими от общего количества аварий, по сравнению с 2019 годом, даже уменьшилась и составляет 15,7% (в 2019 году – 16,2%). Это объясняется ростом числа происшествий, где не было пострадавших и погибших.

В то же время, начиная с 2015 году количество аварий неуклонно растет. К примеру в 2015 и 2016 годах было зафиксировано почти 140 тысяч ДТП, а уже в 2017 – уже 162 тысячи. Последние три года доля ДТП с пострадавшими от общего числа ДТП колеблется в пределах 16%.

Напомним: