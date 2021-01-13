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Пандемія за добу забрала життя рекордної кількості хворих

Середа, 13 січня 2021, 05:03

За минулу добу від ускладнень коронавірусу померли рекордні 15 711 осіб, у яких підтвердили захворювання. За цей же час COVID-19 виявили ще у 663 тисяч людей.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Найбільші втрати коронавірус завдав США – 4259 смертей за добу. Більше тисячі хворих загинули у Великій Британії, Бразилії та Німеччині. 

За вказаний період у Сполучених Штатах діагностували 222 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – майже 62 тисячі, у Великій Британії – 45,5 тисяч, в Іспанії – майже 25,5 тисяч та близько 23 тисяч нових випадків у Росії. 

 

Загалом коронавірус забрав життя 1 мільйона 970 тисяч хворих, одужали – 65,8 мільйонів осіб. Наразі лікуються від захворювання 24,2 мільйона осіб.  

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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