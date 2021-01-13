Пандемия за сутки унесла жизни рекордного количества больных

За минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли рекордные 15 711 человек, у которых подтвердили заболевание. За это же время COVID-19 обнаружили еще в 663 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Наибольшие потери коронавирус нанес США – 4259 смертей в сутки. Более тысячи больных погибли в Великобритании, Бразилии и Германии.

За указанный период в Соединенных Штатах диагностировали 222 тысяч новых заражений, в Бразилии – почти 62 тысячи, в Великобритании – 45,5 тысяч, в Испании – почти 25,5 тысяч и около 23 тысяч новых случаев в России.

В общем коронавирус унес жизни 1 миллиона 970 тысяч больных, выздоровели – 65,8 миллионов человек. Сейчас лечатся от заболевания 24,2 миллиона человек.

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Напомним: