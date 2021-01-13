COVID в Україні: знову більшає госпіталізацій і смертей
За добу 12 січня в Україні зафіксували 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 14 503 особи, у лікарні потрапили 2 564 хворих, померли від ускладнень 195 пацієнтів.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: Кількість важких і летальних випадків знову зросла, адже напередодні, 11 січня, COVID-19 діагностували 5 116 громадян України, одужали після коронавірусу 15 951 особа, а в лікарні потрапили 1 092 хворих і 184 пацієнти померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
Серед нових хворих 187 дітей та 367 медпрацівників.
За минулу добу здійснено 59 931 тестування: методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253. Загалом із березня в Україні зробили вже 5 841 502 тестів методом полімеразної реакції.
Тепер також роблять експрес-тести на антиген до коронавірусу, але про їх кількість МОЗ не повідомляє.
За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили в 1 130 839 осіб, із них 826 871 особа одужала, а 20 214 громадян померли.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП