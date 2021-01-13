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COVID в Україні: знову більшає госпіталізацій і смертей

Середа, 13 січня 2021, 08:22

За добу 12 січня в Україні зафіксували 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 14 503 особи, у лікарні потрапили 2 564 хворих, померли від ускладнень 195 пацієнтів. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Кількість важких і летальних випадків знову зросла, адже напередодні, 11 січня, COVID-19 діагностували 5 116 громадян України, одужали після коронавірусу 15 951 особа, а в лікарні потрапили 1 092 хворих і 184 пацієнти померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Серед нових хворих 187 дітей та 367 медпрацівників.

 

За минулу добу здійснено 59 931 тестування: методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253. Загалом із березня в Україні зробили вже 5 841 502 тестів методом полімеразної реакції. 

Тепер також роблять експрес-тести на антиген до коронавірусу, але про їх кількість МОЗ не повідомляє. 

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили в 1 130 839 осіб, із них 826 871 особа одужала, а 20 214 громадян померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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