COVID в Украине: опять становится больше госпитализаций и смертей

За сутки 12 января в Украине зафиксировали 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 14 503 человека, в больницы попали 2 564 больных, умерли от осложнений 195 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и мониторинг СНБО

Детали: Количество тяжелых и летальных случаев снова выросло, так как накануне, 11 января, COVID-19 диагностировали 5 116 граждан Украины, выздоровели после коронавируса 15 951 человек, а в больницы попали 1 092 больных и 184 пациентов умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Среди новых больных 187 детей и 367 медработников.

Летальных случаев во вторник больше всего произошло в Днепропетровской (24), Львовской (22), Черкасской (16), Донецкой и Харьковской (по 14) областях, в Киеве (13), в Черниговской (12) и Киевской (10) областях.

За минувшие сутки совершено 59 931 тестирование: методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253. Всего с марта в Украине сделали уже 5 841 502 тестов методом полимеразной реакции.

Теперь также делают экспресс-тесты на антиген к коронавирусу, но об их количестве Минздрав не сообщает.

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 1 130 839 человек, из них 826 871 человек выздоровел, а 20 214 граждан умерли.

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