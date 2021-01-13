COVID в Украине: опять становится больше госпитализаций и смертей

За сутки 12 января в Украине зафиксировали 6 409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 14 503 человека, в больницы попали 2 564 больных, умерли от осложнений 195 пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Количество тяжелых и летальных случаев снова выросло, так как накануне, 11 января, COVID-19 диагностировали 5 116 граждан Украины, выздоровели после коронавируса 15 951 человек, а в больницы попали 1 092 больных и 184 пациентов умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

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