Шмигаль, Коболєв і голови фракцій зберуться у Разумкова, щоб обговорити тарифи

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере в середу о 16:00 нараду за участі прем’єра і голів парламентських фракцій та груп.

Джерело: співрозмовник "Української правди", наближений до керівництва ВР

Пряма мова: "О 16 годині буде зустріч, де будуть присутні прем’єр Денис Шмигаль і профільний міністр (Юрій Вітренко - ред.). Також там будуть голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, керівництво НКРЕКП, голови фракцій та груп".

Деталі: Під час зустрічі, що повинна відбутися в Раді будуть обговорюватися питання тарифів.

За її результатами очікується офіційне повідомлення від присутніх.

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