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Шмигаль, Коболєв і голови фракцій зберуться у Разумкова, щоб обговорити тарифи

Середа, 13 січня 2021, 12:47
Шмигаль, Коболєв і голови фракцій зберуться у Разумкова, щоб обговорити тарифи

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере в середу о 16:00 нараду за участі прем’єра і голів парламентських фракцій та груп.

Джерело: співрозмовник "Української правди", наближений до керівництва ВР

Пряма мова: "О 16 годині буде зустріч, де будуть присутні прем’єр Денис Шмигаль і профільний міністр (Юрій Вітренко - ред.). Також там будуть голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, керівництво НКРЕКП, голови фракцій та груп".

Деталі: Під час зустрічі, що повинна відбутися в Раді будуть обговорюватися питання тарифів.

За її результатами очікується офіційне повідомлення від присутніх.

Передісторія:

  • У вівторок прем'єр Денис Шмигаль заявив, що під час наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу президента напрацювали два підходи, які "дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитротарифиКабінет міністрів
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