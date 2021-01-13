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Шмыгаль, Коболев и главы фракций соберутся у Разумкова, чтобы обсудить тарифы

Среда, 13 января 2021, 12:47
Шмыгаль, Коболев и главы фракций соберутся у Разумкова, чтобы обсудить тарифы

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков соберет в среду в 16:00 совещание с участием премьера и председателей парламентских фракций и групп.

Источник: собеседник "Украинской правды", близкий к руководству ВР

Прямая речь: "В 16 часов будет встреча, где будут присутствовать премьер Денис Шмыгаль и профильный министр (Юрий Витренко – ред.). Также там будут председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, руководство НКРЕКП, главы фракций и групп".

Детали: Во время встречи, которая должна состояться в Раде, будут обсуждаться вопросы тарифов.

По ее результатам ожидается официальное сообщение от присутствующих.

Предыстория:

  • Во вторник премьер Денис Шмыгаль заявил, что во время совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС и представителями Офиса президента разработали два подхода, которые "позволят существенно снизить тарифы на газ для населения".

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Темы: Разумков ДмитрийтарифыКабинет министров
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