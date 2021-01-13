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У Карпатах оголосили штормове попередження через загрозу лавин

Середа, 13 січня 2021, 14:30

У четвер на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека, синоптики оголосили штормове попередження і закликали утриматися від походів у гори.

Джерело: Facebook-сторінка сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Деталі: 14 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Через снiгопади та хуртовини на високогір’ї  можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

 

13 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Синоптики радять утриматись від походів на високогір'я та у гори.

 

Українська правда
Теми: Карпатипогода


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