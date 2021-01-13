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В Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лавин

Среда, 13 января 2021, 13:30
В Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лавин

В четверг на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, синоптики объявили штормовое предупреждение и призвали воздержаться от походов в горы.

Источник: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах

Детали: 14 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Из-за снегопада и метели на высокогорье возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

 

13 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье и в горы.

 

Украинская правда

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Темы: Карпатыпогода
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