В Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лавин

В четверг на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, синоптики объявили штормовое предупреждение и призвали воздержаться от походов в горы.

Источник: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах

Детали: 14 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Из-за снегопада и метели на высокогорье возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

13 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье и в горы.