В Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лавин
Среда, 13 января 2021, 14:30
В четверг на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, синоптики объявили штормовое предупреждение и призвали воздержаться от походов в горы.
Источник: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах
Детали: 14 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Из-за снегопада и метели на высокогорье возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.
13 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье и в горы.
Украинская правда