"Тарифний протест" блокував дорогу на Київ у Житомирі
У Житомирі люди на знак протесту проти підвищення тарифів на газ і електроенергію перекривали вулицю Київську, заблокувавши виїзд із міста.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Співорганізатор акції, голова громадської організації "Поліський щит" Сергій Ткачук. Заявив, що протестувальники вимагають проведення позачергових сесій (місцевих рад – ред.) і підготовки звернень до президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради з вимогою знизити тарифи на газ і електроенергію.
За різними даними участь в акції взяли кількасот людей.
Спочатку мешканці зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Там із ним поспілкувався заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. За його словами, облрада збере президію і готова провести позачергову сесію, аби прийняти звернення до центральної влади щодо зростання тарифів.
Після цього люди колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу, а поліція перекрила рух транспорту із навколишніх вулиць. Згодом до пікетувальників приїхав заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк, який зауважив, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.
Учасники акції пішли далі і перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу. Це тривало близько 15 хвилин. Наразі рух транспорту вже відновлений, а пікетувальники розійшлися.
Акцію планують продовжити у п’ятницю, 15 січня об 11.00. Вона розпочнеться біля облгазу, а далі люди підуть під обленерго та міську раду.
Передісторія:
- З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
- У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.
- Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".
- Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.
- Через тарифну ситуацію голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере 13 січня о 16:00 нараду за участі прем’єра і голів парламентських фракцій та груп.