Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Тарифний протест" блокував дорогу на Київ у Житомирі

Середа, 13 січня 2021, 14:34
zhitomir.info

У Житомирі люди на знак протесту проти підвищення тарифів на газ і електроенергію перекривали вулицю Київську, заблокувавши виїзд із міста.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Співорганізатор акції, голова громадської організації "Поліський щит" Сергій Ткачук. Заявив, що протестувальники вимагають проведення позачергових сесій (місцевих рад – ред.) і підготовки звернень до президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради з вимогою знизити тарифи на газ і електроенергію.

 

За різними даними участь в акції взяли кількасот людей.

Спочатку мешканці зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Там із ним поспілкувався заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. За його словами, облрада збере президію і готова провести позачергову сесію, аби прийняти звернення до центральної влади щодо зростання тарифів.

Після цього люди колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу, а поліція перекрила рух транспорту із навколишніх вулиць. Згодом до пікетувальників приїхав заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк, який зауважив, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.

Учасники акції пішли далі і перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу. Це тривало близько 15 хвилин. Наразі рух транспорту вже відновлений, а пікетувальники розійшлися.

Акцію планують продовжити у п’ятницю, 15 січня об 11.00. Вона розпочнеться біля облгазу, а далі люди підуть під обленерго та міську раду.

Передісторія: 

  • З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
  • У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.
  • Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".
  • Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.
  • Через тарифну ситуацію голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере 13 січня о 16:00 нараду за участі прем’єра і голів парламентських фракцій та груп.

Теми: акціїтарифиЖитомир


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Доза вакцини CoronaVac для українців буде коштувати близько 500 гривень

Навальний заявив, що повертається в Росію

відеоДеякі українські міста вночі засипало снігом 

Facebook видалив десятки профілів, пов’язаних із партією Порошенка та кількома ГО

COVID в Україні: знову більшає госпіталізацій і смертей

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2" – ЗМІ

Усі новини...
акції
На локальні протести в Мінську вийшло близько тисячі людей – ЗМІ
У Києві утворили ланцюг солідарності з білорусами
У ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів
Останні новини
14:42
Австрія додала нову вимогу для українців, які мають право в'їзду
14:41
Доза вакцини CoronaVac для українців буде коштувати близько 500 гривень
14:40
Київ, Одеса, Харків та Дніпро потрапили у рейтинг міст з найбільшими заторами у світі
14:34
фото"Тарифний протест" блокував дорогу на Київ у Житомирі
14:32
Кличко пообіцяв не змінювати тарифи на опалення і гарячу воду
14:30
мапаУ Карпатах оголосили штормове попередження через загрозу лавин
14:15
НБУ: Приватбанк очолює рейтинг прибуткових банків, "Укрексімбанк" – збиткових
14:11
В Італії режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжать до кінця квітня
14:07
У 2021 році Фонд держмайна очікує на приватизацію 53 об’єктів
13:49
"Лекхім" уклали угоду з виробником вакцин від COVID-19 на 5 років, планують робити всі їхні вакцини
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!