"Тарифный протест" блокировал дорогу на Киев в Житомире
В Житомире люди в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию перекрывали улицу Киевскую, заблокировав выезд из города.
Источник: "Укринформ"
Детали: Соорганизатор акции, председатель общественной организации "Полесский щит" Сергей Ткачук. Заявил, что протестующие требуют проведения внеочередных сессий (местных советов - ред.) и подготовки обращений к президенту, Кабинету министров, Верховной Раде с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию.
По разным данным участие в акции приняли пару сотен человек.
Сначала жители собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Там с ним пообщался зампредседателя Житомирского областного совета Владимир Ширма. По его словам, облсовет соберет президиум и готов провести внеочередную сессию, чтобы принять обращение к центральной власти относительно роста тарифов.
После этого люди колонной отправились Киевским шоссе в направлении автовокзала, а полиция перекрыла движение транспорта с окружающих улиц. Впоследствии к пикетчикам приехал заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк, который отметил, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.
Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды в районе автовокзала. Это продолжалось около 15 минут. Сейчас движение транспорта уже восстановлено, а пикетчики разошлись.
Акцию планируют продолжить в пятницу, 15 января в 11.00. Она начнется у облгаза, а дальше люди пойдут под облэнерго и городской совет.
Предыстория:
- С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
- В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.
- Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".
- Министерство энергетики рассматривает варианты изменения механизма формирования цены на природный газ для бытовых потребителей.
- Из-за тарифной ситуации председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков соберет 13 января в 16:00 совещание с участием премьера и председателей парламентских фракций и групп.