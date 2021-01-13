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"Тарифный протест" блокировал дорогу на Киев в Житомире

Среда, 13 января 2021, 14:34
zhitomir.info

В Житомире люди в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию перекрывали улицу Киевскую, заблокировав выезд из города.

Источник: "Укринформ"

Детали: Соорганизатор акции, председатель общественной организации "Полесский щит" Сергей Ткачук. Заявил, что протестующие требуют проведения внеочередных сессий (местных советов - ред.) и подготовки обращений к президенту, Кабинету министров, Верховной Раде с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию.

 

По разным данным участие в акции приняли пару сотен человек.

Сначала жители собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Там с ним пообщался зампредседателя Житомирского областного совета Владимир Ширма. По его словам, облсовет соберет президиум и готов провести внеочередную сессию, чтобы принять обращение к центральной власти относительно роста тарифов.

После этого люди колонной отправились Киевским шоссе в направлении автовокзала, а полиция перекрыла движение транспорта с окружающих улиц. Впоследствии к пикетчикам приехал заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк, который отметил, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.

Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды в районе автовокзала. Это продолжалось около 15 минут. Сейчас движение транспорта уже восстановлено, а пикетчики разошлись.

Акцию планируют продолжить в пятницу, 15 января в 11.00. Она начнется у облгаза, а дальше люди пойдут под облэнерго и городской совет.

Предыстория:

  • С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
  • В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.
  • Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".
  • Министерство энергетики рассматривает варианты изменения механизма формирования цены на природный газ для бытовых потребителей.
  • Из-за тарифной ситуации председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков соберет 13 января в 16:00 совещание с участием премьера и председателей парламентских фракций и групп.

Темы: акциитарифыЖитомир


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