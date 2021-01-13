Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У ДТП з автобусом в Ростовській області Росії загинули 2 українців

Середа, 13 січня 2021, 16:40

В результаті ДТП, що сталася в Ростовській області із автобусом, що прямував з Москви до непідконтрольного Донецька, загинули 2 громадяни україни.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ніколенка: "За інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, в результаті ДТП на території Красносулінского району Ростовської області загинули двоє громадян України (чоловік і жінка), ще двоє українських громадянок отримали травми середнього ступеня тяжкості і були госпіталізовані в Красносулінском районну лікарню. Їм надається медична допомога".

Деталі: За його словами, всього в транспортному засобі, що прямував з Москви до тимчасово окупований Донецьк, знаходилося 18 людей, з них 15 - громадяни України.

Ніколенко повідомив, що українське консульство поінформувало рідних загиблих і постраждалих українців. З іншими громадянами встановлено зв'язок.

Красносулінскій район Ростовської області РФ межує з непідконтрольним уряду Должанська районом Луганської області України.

Що цьому передувало: У середу у Ростовській області РФ перекинувся автобус, який прямував з Москви до непідконтрольного Донецька.

Теми: ДТПРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампу

Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського

Ціну на газ для населення знизять на понад 30% - Шмигаль

Доза вакцини CoronaVac для українців буде коштувати близько 500 гривень

Навальний заявив, що повертається в Росію

відеоДеякі українські міста вночі засипало снігом 

Усі новини...
ДТП
У Росії перекинувся автобус, який їхав на непідконтрольний Донбас: є загиблі
У 2020 році кількість ДТП зросла майже на 8 тисяч
Син Корбана загинув в аварії – джерела
Останні новини
17:56
Україна порушила справу проти заступника командувача чорноморського флоту РФ
17:41
Програміст із США забув пароль від гаманця з біткоїнами на 220 млн доларів
17:39
Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського і Ко: Зробимо все можливе
17:29
В МОЗі попереджають про морози і дають поради, як уникнути переохолодження
17:27
Уряд затвердив концепцію космічної програми до 2025 року
17:15
Повітря Києва стає все бруднішим через погоду
17:08
Тупицький каже, що після відпочинку його зустрічатиме "шоу з повісткою" в аеропорту
17:01
Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампу
16:59
В Україні могли провести 3 стадію досліджень вакцини від Sinovac, але не вистачило коштів
16:49
Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!