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У ДТП з автобусом в Ростовській області Росії загинули 2 українців

Середа, 13 січня 2021, 15:40
У ДТП з автобусом в Ростовській області Росії загинули 2 українців

В результаті ДТП, що сталася в Ростовській області із автобусом, що прямував з Москви до непідконтрольного Донецька, загинули 2 громадяни україни.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Ніколенка: "За інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, в результаті ДТП на території Красносулінского району Ростовської області загинули двоє громадян України (чоловік і жінка), ще двоє українських громадянок отримали травми середнього ступеня тяжкості і були госпіталізовані в Красносулінском районну лікарню. Їм надається медична допомога".

Деталі: За його словами, всього в транспортному засобі, що прямував з Москви до тимчасово окупований Донецьк, знаходилося 18 людей, з них 15 - громадяни України.

Ніколенко повідомив, що українське консульство поінформувало рідних загиблих і постраждалих українців. З іншими громадянами встановлено зв'язок.

Красносулінскій район Ростовської області РФ межує з непідконтрольним уряду Должанська районом Луганської області України.

Що цьому передувало: У середу у Ростовській області РФ перекинувся автобус, який прямував з Москви до непідконтрольного Донецька.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПРосія
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