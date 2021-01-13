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В ДТП с автобусом в Ростовской области России погибли 2 украинцев

Среда, 13 января 2021, 15:40
В ДТП с автобусом в Ростовской области России погибли 2 украинцев

В результате ДТП, произошедшего в Ростовской области с автобусом, который следовал из Москвы в неподконтрольный Донецк, погибли 2 граждан Украины.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Николенко: "По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина), еще двое украинок получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь".

Детали: По его словам, всего в транспортном средстве находилось 18 человек, из них 15 - граждане Украины.

Николенко сообщил, что украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С другими гражданами установлена ​​связь.

Красносулинский район Ростовской области граничит с неподконтрольным правительству Должанская районом Луганской области Украины.

Что этому предшествовало: В среду в Ростовской области РФ перевернулся автобус, следовавший из Москвы в неподконтрольный Донецк.

Темы: ДТПРосcия
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