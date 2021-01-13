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Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського

Середа, 13 січня 2021, 15:49
Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського
Дмитро Ларін, УП

Зниження цін на газ на понад 30%, яке очікується в лютому, запроваджено з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс президента

Деталі: З таким повідомленням ОП вийшов 13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів на газ та електроенергію, що мали місце в багатьох містах України.

Зазначається, що "після тривалого обговорення" було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.

При цьому в Офісі президента запевняють, що це вимушений крок у зв’язку з "надзвичайно складною ситуацією", що склалася через посилений карантин та COVID.

Пряма мова Зеленського: "Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж…

Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів".

Чому це важливо: Експерти неодноразово звертали увагу на залежність президента Зеленського від соцопитувань та протестних настроїв. За даними нещодавнього соцопитування центру Разумкова, 12,3% українців заявили, що не платитимуть за комуналку, якщо тарифи підвищать.

Знати більше: Президентський тариф: як можуть переглянути ціни на газ

Передісторія: 

  • З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
  • У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.
  • Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".

Українська правда
Теми: газтарифиЗеленський
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