Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського

Середа, 13 січня 2021, 16:49
Дмитро Ларін, УП

Зниження цін на газ на понад 30%, яке очікується в лютому, запроваджено з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс президента

Деталі: З таким повідомленням ОП вийшов 13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів на газ та електроенергію, що мали місце в багатьох містах України.

Зазначається, що "після тривалого обговорення" було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.

При цьому в Офісі президента запевняють, що це вимушений крок у зв’язку з "надзвичайно складною ситуацією", що склалася через посилений карантин та COVID.

Пряма мова Зеленського: "Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж…

Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів".

Чому це важливо: Експерти неодноразово звертали увагу на залежність президента Зеленського від соцопитувань та протестних настроїв. За даними нещодавнього соцопитування центру Разумкова, 12,3% українців заявили, що не платитимуть за комуналку, якщо тарифи підвищать.

Знати більше: Президентський тариф: як можуть переглянути ціни на газ

Передісторія: 

  • З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
  • У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.
  • Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".

Українська правда
Теми: газтарифиЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампу

Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського

Ціну на газ для населення знизять на понад 30% - Шмигаль

Доза вакцини CoronaVac для українців буде коштувати близько 500 гривень

Навальний заявив, що повертається в Росію

відеоДеякі українські міста вночі засипало снігом 

Усі новини...
газ
АМКУ перевірить прозорість формування тарифів на розподіл газу
Ціну на газ для населення знизять на понад 30% - Шмигаль
ЗМІ РФ: газ Фірташа на $1,3 млрд опинився в заставі у росіян
Останні новини
17:56
Україна порушила справу проти заступника командувача чорноморського флоту РФ
17:41
Програміст із США забув пароль від гаманця з біткоїнами на 220 млн доларів
17:39
Єрмак прокоментував санкції США проти Дубінського і Ко: Зробимо все можливе
17:29
В МОЗі попереджають про морози і дають поради, як уникнути переохолодження
17:27
Уряд затвердив концепцію космічної програми до 2025 року
17:15
Повітря Києва стає все бруднішим через погоду
17:08
Тупицький каже, що після відпочинку його зустрічатиме "шоу з повісткою" в аеропорту
17:01
Палата представників США почала розгляд другого імпічменту Трампу
16:59
В Україні могли провести 3 стадію досліджень вакцини від Sinovac, але не вистачило коштів
16:49
Ціну на газ перевели в ручне управління за ініціативою Зеленського
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!