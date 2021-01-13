Снижение цен на газ более чем на 30%, которое ожидается в феврале, введено по инициативе президента Владимира Зеленского.

Источник: Офис президента

Детали: С таким сообщением ОП вышел 13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов на газ и электроэнергию, имевших место во многих городах Украины.

Отмечается, что "после длительного обсуждения" было принято решение о переходе на ручное управление: цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

При этом в Офисе президента уверяют, что это вынужденный шаг в связи с "чрезвычайно сложной ситуацией", сложившейся из-за усиленного карантина и COVID.

Прямая речь Зеленского: "Рыночные цены сегодня велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит - в экономическом плане тоже...

Однако помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мер".

Почему это важно: Эксперты неоднократно обращали внимание на зависимость президента Зеленского от соцопросов и протестных настроений. По данным недавнего соцопроса Центра Разумкова, 12,3% украинцев заявили, что не будут платить за коммуналку, если тарифы повысят.

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