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Цену на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского

Среда, 13 января 2021, 15:49
Цену на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского
Дмитрий Ларин, УП

Снижение цен на газ более чем на 30%, которое ожидается в феврале, введено по инициативе президента Владимира Зеленского.

Источник: Офис президента

Детали: С таким сообщением ОП вышел 13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов на газ и электроэнергию, имевших место во многих городах Украины.

Отмечается, что "после длительного обсуждения" было принято решение о переходе на ручное управление: цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

При этом в Офисе президента уверяют, что это вынужденный шаг в связи с "чрезвычайно сложной ситуацией", сложившейся из-за усиленного карантина и COVID.

Прямая речь Зеленского: "Рыночные цены сегодня велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит - в экономическом плане тоже...

Однако помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мер".

Почему это важно: Эксперты неоднократно обращали внимание на зависимость президента Зеленского от соцопросов и протестных настроений. По данным недавнего соцопроса Центра Разумкова, 12,3% украинцев заявили, что не будут платить за коммуналку, если тарифы повысят.

Знать больше: Президентский тариф: как могут пересмотреть цены на газ

Предыстория:

  • С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
  • В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.
  • Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Украинская правда
Темы: газтарифыЗеленский
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