Україна порушила справу проти заступника командувача чорноморського флоту РФ
Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження стосовно заступника командувача чорноморського флоту Росії "за фактом підбурювання до вчинення державної зради".
Джерело: сайт ОГП
Деталі: За даними слідства, високопосадовець у березні 2014 року "умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави", схиляв військових ЗСУ до вчинення державної зради.
Зокрема, він погрожував їм "фізичним насильством та зброєю" з боку військових РФ, змушуючи декілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога в період збройного конфлікту.
В Офісі генпрокурора кажуть, що це - додаткові факти вчинення злочинів високопосадовцями збройних сил РФ, які, зокрема, призвели до окупації Криму "та інших тяжких наслідків".
В ОГП повідомили, що заступнику командувача ЧФ РФ загрожує до 15 років в'язниці.
Офіс не називає прізвище чиновника, але нагадаємо: Ще на початку березня 2014 року призначений напередодні Турчиновим командувачем ВМС України Денис Березовський склав присягу на вірність окупантам.
Після цього Березовський увірвався у штаб Військово-морських сил України в Севастополі і вимагав від керівного складу перейти на сторону Росії.
Пізніше того ж місяця Березовського призначили заступником командувача чорноморського флоту РФ.