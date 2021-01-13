Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна порушила справу проти заступника командувача чорноморського флоту РФ

Середа, 13 січня 2021, 16:56
Україна порушила справу проти заступника командувача чорноморського флоту РФ

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження стосовно заступника командувача чорноморського флоту Росії "за фактом підбурювання до вчинення державної зради".

Джерело: сайт ОГП

Деталі: За даними слідства, високопосадовець у березні 2014 року "умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави", схиляв військових ЗСУ до вчинення державної зради.

Зокрема, він погрожував їм "фізичним насильством та зброєю" з боку військових РФ, змушуючи декілька десятків українських військовослужбовців перейти на бік ворога в період збройного конфлікту.

В Офісі генпрокурора кажуть, що це - додаткові факти вчинення злочинів високопосадовцями збройних сил РФ, які, зокрема, призвели до окупації Криму "та інших тяжких наслідків".

В ОГП повідомили, що заступнику командувача ЧФ РФ загрожує до 15 років в'язниці.

Офіс не називає прізвище чиновника, але нагадаємо: Ще на початку березня 2014 року призначений напередодні Турчиновим командувачем ВМС України Денис Березовський склав присягу на вірність окупантам.

Після цього Березовський увірвався у штаб Військово-морських сил України в Севастополі і вимагав від керівного складу перейти на сторону Росії.

Пізніше того ж місяця Березовського призначили заступником командувача чорноморського флоту РФ.

Денис Березовський
Денис Березовський

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримкриміналОфіс генпрокурораРосіяфлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: