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Украина возбудила дело против замкомандующего черноморским флотом РФ

Среда, 13 января 2021, 17:56

Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении заместителя командующего черноморским флотом России "по факту подстрекательства к совершению государственной измены".

Источник: сайт ОГП

Детали: По данным следствия, чиновник в марте 2014 года "умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства", склонял военных ВСУ к совершению государственной измены.

В частности, он угрожал "физическим насилием и оружием" со стороны военных РФ, заставляя несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.

В Офисе генпрокурора говорят, что это - дополнительные факты совершения преступлений чиновниками вооруженных сил РФ, которые, в частности, привели к оккупации Крыма "и другим тяжким последствиям".

В ОГП сообщили, что заместителю командующего ЧФ РФ грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: КрымкриминалОфис генпрокурораРосcияфлот


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