Зеленський підписав закон, що дозволяє лишатись на держслужбі до 70 років
Середа, 13 січня 2021, 18:48
Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким знімається вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі.
Джерело: повідомлення Офісу президента
Дослівно: "Державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку".
Передісторія:
- 16 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким знімається вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі.
Українська правда