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Зеленський підписав закон, що дозволяє лишатись на держслужбі до 70 років

Середа, 13 січня 2021, 17:48
Зеленський підписав закон, що дозволяє лишатись на держслужбі до 70 років

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким знімається вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку".

Передісторія:

  • 16 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким знімається вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі.

Українська правда

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Теми: Зеленськийпенсії
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