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Зеленский подписал закон, позволяющий оставаться на госслужбе до 70 лет

Среда, 13 января 2021, 17:48
Зеленский подписал закон, позволяющий оставаться на госслужбе до 70 лет

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста".

Предыстория:

  • 16 декабря Верховная Рада приняла закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.

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Темы: Зеленскийпенсии
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