Зеленский подписал закон, позволяющий оставаться на госслужбе до 70 лет
Среда, 13 января 2021, 18:48
Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.
Источник: сообщение Офиса президента
Дословно: "Государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.
Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста".
Предыстория:
- 16 декабря Верховная Рада приняла закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.