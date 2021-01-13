Зеленский подписал закон, позволяющий оставаться на госслужбе до 70 лет

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста".

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