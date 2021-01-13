Рада в перший день роботи заслухає Шмигаля щодо високих тарифів

Верховна Рада на першому своєму засіданні 26 січня заслухає з доповіддю щодо цін на газ прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Джерело: повідомлення Верховної Ради

Деталі: У середу у парламенті пройшла нарада спікера Дмитра Разумкова, представників депутатських фракцій та груп, прем’єра і представників профільних відомств.

Дослівно: "За результатами наради вирішено заслухати прем'єр-міністра України з доповіддю про заходи для врегулювання ситуації з підвищенням тарифів на Погоджувальній раді депутатських фракцій та груп 25 січня, а також на пленарному засіданні Парламенту 26 січня".

Що цьому передувало: У середу Кабмін заявив, що запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

В Офісі президента наголосили, що таке рішення було прийняте з ініціативи президента Володимира Зеленського.

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