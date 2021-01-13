Рада в перший день роботи заслухає Шмигаля щодо високих тарифів
Верховна Рада на першому своєму засіданні 26 січня заслухає з доповіддю щодо цін на газ прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Джерело: повідомлення Верховної Ради
Деталі: У середу у парламенті пройшла нарада спікера Дмитра Разумкова, представників депутатських фракцій та груп, прем’єра і представників профільних відомств.
Дослівно: "За результатами наради вирішено заслухати прем'єр-міністра України з доповіддю про заходи для врегулювання ситуації з підвищенням тарифів на Погоджувальній раді депутатських фракцій та груп 25 січня, а також на пленарному засіданні Парламенту 26 січня".
Що цьому передувало: У середу Кабмін заявив, що запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.
В Офісі президента наголосили, що таке рішення було прийняте з ініціативи президента Володимира Зеленського.
Передісторія:
- З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
- У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.
- Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".