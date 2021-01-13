Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада в перший день роботи заслухає Шмигаля щодо високих тарифів

Середа, 13 січня 2021, 18:22
Рада в перший день роботи заслухає Шмигаля щодо високих тарифів

Верховна Рада на першому своєму засіданні 26 січня заслухає з доповіддю щодо цін на газ прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Джерело: повідомлення Верховної Ради

Деталі: У середу у парламенті пройшла нарада спікера Дмитра Разумкова, представників депутатських фракцій та груп, прем’єра і представників профільних відомств.

Дослівно: "За результатами наради вирішено заслухати прем'єр-міністра України з доповіддю про заходи для врегулювання ситуації з підвищенням тарифів на Погоджувальній раді депутатських фракцій та груп 25 січня, а також на пленарному засіданні Парламенту 26 січня".

Що цьому передувало: У середу Кабмін заявив, що запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

В Офісі президента наголосили, що таке рішення було прийняте з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Передісторія:

  • З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.
  • У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.
  • Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: тарифиВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
тарифи
Зеленський про підвищення тарифів на воду: Ганебне й непрофесійне рішення
НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та "Укрзалізниці" – у середньому на 32%
НКРЕКП підвищила тарифи на електроенергію для бізнесу майже вдвічі
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: