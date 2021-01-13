Рада в первый день работы заслушает Шмыгаля относительно высоких тарифов
Верховная Рада на первом своем заседании 26 января заслушает с докладом по ценам на газ премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Источник: сообщение Верховной Рады
Детали: В среду в парламенте прошло совещание спикера Дмитрия Разумкова, представителей депутатских фракций и групп, премьера и представителей профильных ведомств.
Дословно: "По результатам совещания решено заслушать премьер-министра Украины с докладом о мерах по урегулированию ситуации с повышением тарифов на согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января, а также на пленарном заседании парламента 26 января".
Что этому предшествовало: В среду Кабмин заявил, что введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб
По словам премьера, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
В Офисе президента отметили, что такое решение было принято по инициативе президента Владимира Зеленского.
Предыстория:
- С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
- В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.
- Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения,заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".