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Рада в первый день работы заслушает Шмыгаля относительно высоких тарифов

Среда, 13 января 2021, 19:22

Верховная Рада на первом своем заседании 26 января заслушает с докладом по ценам на газ премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Источник: сообщение Верховной Рады

Детали: В среду в парламенте прошло совещание спикера Дмитрия Разумкова, представителей депутатских фракций и групп, премьера и представителей профильных ведомств.

Дословно: "По результатам совещания решено заслушать премьер-министра Украины с докладом о мерах по урегулированию ситуации с повышением тарифов на согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января, а также на пленарном заседании парламента 26 января".

Что этому предшествовало: В среду Кабмин заявил, что введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб

По словам премьера, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

В Офисе президента отметили, что такое решение было принято по инициативе президента Владимира Зеленского.

Предыстория:

  • С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
  • В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.
  • Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения,заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Темы: тарифыВерховная Рада


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