Трамп закликав американців: Жодного насильства

В останні дні своєї каденції президент Дональд Трамп звернувся до американців із закликом більше не вдаватися до насильства і вандалізму.

Джерело: телеканал Fox News

Пряма мова: "У світлі повідомлень про нові демонстрації я закликаю, щоб не було ЖОДНОГО насильства, ЖОДНОГО порушення закону та ЖОДНОГО вандалізму…

Це не те, що потрібно мені, і не те, що потрібно Америці. Я закликаю ВСІХ американців допомогти знизити напругу у суспільстві і заспокоїтись. Дякую".

Деталі: Трамп також попросив усіх американців приєднатися до нього і забезпечити мирний перехід його президентських повноважень до Джозефа Байдена.

Передісторія: 6 січня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Внаслідок подій загинули 5 осіб - четверо протестувальників та поліцейський Капітолію, вже близько 70 осіб заарештовані.

13 січня вранці Палата представників США розпочала обговорення резолюції, щоб оголосити другий імпічмент Трампу після нападу на Капітолій.