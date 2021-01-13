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Трамп закликав американців: Жодного насильства

Середа, 13 січня 2021, 21:43

В останні дні своєї каденції президент Дональд Трамп звернувся до американців із закликом більше не вдаватися до насильства і вандалізму.

Джерело: телеканал Fox News

Пряма мова: "У світлі повідомлень про нові демонстрації я закликаю, щоб не було ЖОДНОГО насильства, ЖОДНОГО порушення закону та ЖОДНОГО вандалізму…

Це не те, що потрібно мені, і не те, що потрібно Америці. Я закликаю ВСІХ американців допомогти знизити напругу у суспільстві і заспокоїтись. Дякую".

Деталі: Трамп також попросив усіх американців приєднатися до нього і забезпечити мирний перехід його президентських повноважень до Джозефа Байдена.

Передісторія: 6 січня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Внаслідок подій загинули 5 осіб - четверо протестувальників та поліцейський Капітолію, вже близько 70 осіб заарештовані.

13 січня вранці Палата представників США розпочала обговорення резолюції, щоб оголосити другий імпічмент Трампу після нападу на Капітолій.

Українська правда
Теми: ТрампСША


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