Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп призвал американцев: Никакого насилия

Среда, 13 января 2021, 20:43
Трамп призвал американцев: Никакого насилия

В последние дни своей каденции президент Дональд Трамп обратился к американцам с призывом больше не прибегать к насилию и вандализму.

Источник: телеканал Fox News

Прямая речь: "В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю, чтобы не было НИКАКОГО насилия, НИКАКОГО нарушения закона и НИКАУОГО вандализма...

Это не то, что нужно мне, и не то, что нужно Америке. Я призываю ВСЕХ американцев помочь снизить напряжение в обществе и успокоиться. Спасибо".

Детали: Трамп также попросил всех американцев присоединиться к нему и обеспечить мирный переход его президентских полномочий к Джозефу Байдену.

Предыстория: 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Вследствие событий погибли 5 человек - четверо протестующих и полицейский, уже около 70 человек арестованы.

13 января утром Палата представителей США начала обсуждение резолюции, чтобы объявить второй импичмент Трампу после нападения на Капитолий.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: