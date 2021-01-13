Трамп призвал американцев: Никакого насилия
В последние дни своей каденции президент Дональд Трамп обратился к американцам с призывом больше не прибегать к насилию и вандализму.
Источник: телеканал Fox News
Прямая речь: "В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю, чтобы не было НИКАКОГО насилия, НИКАКОГО нарушения закона и НИКАУОГО вандализма...
Это не то, что нужно мне, и не то, что нужно Америке. Я призываю ВСЕХ американцев помочь снизить напряжение в обществе и успокоиться. Спасибо".
Детали: Трамп также попросил всех американцев присоединиться к нему и обеспечить мирный переход его президентских полномочий к Джозефу Байдену.
Предыстория: 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
Вследствие событий погибли 5 человек - четверо протестующих и полицейский, уже около 70 человек арестованы.
13 января утром Палата представителей США начала обсуждение резолюции, чтобы объявить второй импичмент Трампу после нападения на Капитолий.