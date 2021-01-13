Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп призвал американцев: Никакого насилия

Среда, 13 января 2021, 21:43

В последние дни своей каденции президент Дональд Трамп обратился к американцам с призывом больше не прибегать к насилию и вандализму.

Источник: телеканал Fox News

Прямая речь: "В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю, чтобы не было НИКАКОГО насилия, НИКАКОГО нарушения закона и НИКАУОГО вандализма...

Это не то, что нужно мне, и не то, что нужно Америке. Я призываю ВСЕХ американцев помочь снизить напряжение в обществе и успокоиться. Спасибо".

Детали: Трамп также попросил всех американцев присоединиться к нему и обеспечить мирный переход его президентских полномочий к Джозефу Байдену.

Предыстория: 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Вследствие событий погибли 5 человек - четверо протестующих и полицейский, уже около 70 человек арестованы.

13 января утром Палата представителей США начала обсуждение резолюции, чтобы объявить второй импичмент Трампу после нападения на Капитолий.

Украинская правда
Темы: ТрампСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Судье Антикорсуда вынесли предупреждение за разрешение на обыск у судьи ОАСК

Ермак прокомментировал санкции США против Дубинского и Ко: Сделаем все возможное

Цену на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского

Цену на газ для населения снизят более чем на 30% - Шмыгаль

Доза вакцины CoronaVac для украинцев будет стоить около 500 гривен

Навальный анонсировал возвращение в Россию

Все новости...
Трамп
YouTube заблокировал канал Трампа минимум на неделю
Импичмент Трампу могут поддержать несколько его соратников
Пенс отказался применять против Трампа поправку, которая отнимет у него власть
Последние новости
22:00
Новости 13 января: цену на газ снизят, Facebook удалил профили, связанные с Порошенко
21:43
Трамп призвал американцев: Никакого насилия
21:16
Турция одобрила использование вакцины из Китая, которую покупает Украину
21:04
На Киев надвигается сильный снегопад
20:42
Хорватия ужесточила требования для въезда украинцев
20:40
Рыночная стоимость Airbnb пересекла отметку в 100 миллиардов долларов
20:28
В Италии в разгар эпидемии раскололась парламентская коалиция
20:12
Официальный курс: гривна продолжает укрепляться
20:01
Харьковчанам пообещали не поднимать тарифы на тепло и горячую воду
19:33
Судье Антикорсуда вынесли предупреждение за разрешение на обыск у судьи ОАСК
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!