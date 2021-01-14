COVID-19: у світі фіксують найбільшу кількість смертей за добу з початку пандемії

Станом на 13 грудня в світі за добу діагностували понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за добу рекордні 16 288 ковід-хворих.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі виявили 742 402 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 253 438 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Іспанія, Франція та Німеччина. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 19-му місці.

Статистика за 12 січня

Наразі всього в світі діагностовано 92 мільйона випадків зараження коронавірусом, 64 мільйона хворих вилікувалися, 1 984 134 пацієнтів з COVID-19 померло.

Продовжують боротися з хворобою понад 24 мільйони людей.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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