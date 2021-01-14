Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID-19: в мире фиксируют наибольшее количество смертей за сутки с начала пандемии

Четверг, 14 января 2021, 03:52

По состоянию на 13 декабря в мире за сутки диагностировали более 700 000 новых заражений COVID-19. Умерло за сутки рекордные 16 288 ковид-больных.

Источник: Worldometers

Детали: В мире обнаружили 742 402 новых случаев заражения коронавируса, в частности, 253 438 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Испания, Франция и Германия, Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Статистика за 12 января

Сейчас в мире диагностировано 92 миллиона случаев заражения коронавирусом, 66 миллионов больных вылечились, 1 984 134 пациента с COVID-19 умерли. 

Продолжают бороться с болезнью более 24 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Палата представителей США во второй раз объявила импичмент Трампу

Судье Антикорсуда вынесли предупреждение за разрешение на обыск у судьи ОАСК

Ермак прокомментировал санкции США против Дубинского и Ко: Сделаем все возможное

Цену на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского

Цену на газ для населения снизят более чем на 30% - Шмыгаль

Доза вакцины CoronaVac для украинцев будет стоить около 500 гривен

Все новости...
коронавирус
Коронавирус убил за сутки 6000 европейцев
В США обнаружили два новых штамма коронавируса
Британия зарегистрировала рекордные более 1500 смертей от коронавируса в сутки
Последние новости
04:43
Байден отреагировал на голосование за импичмент Трампу
03:52
COVID-19: в мире фиксируют наибольшее количество смертей за сутки с начала пандемии
02:25
Google вводит временный запрет на политическую рекламу
01:18
Импичмент Трампу: в Сенате сообщили, когда начнут рассмотрение вопроса
01:01
Коронавирус убил за сутки 6000 европейцев
00:27
В США обнаружили два новых штамма коронавируса
23:48
Новости экономики: Зеленский приказал снизить цены на газ, активы Фирташа в залоге у россиян
23:27
Палата представителей США во второй раз объявила импичмент Трампу
23:10
документНа фоне планов Навального вернуться домой в России объявили его в розыск
22:41
Наказание Дубинского и Ко: офис Зеленского пообещал "конкретные шаги" уже "в ближайшее время"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!