COVID-19: в мире фиксируют наибольшее количество смертей за сутки с начала пандемии

По состоянию на 13 декабря в мире за сутки диагностировали более 700 000 новых заражений COVID-19. Умерло за сутки рекордные 16 288 ковид-больных.

Источник: Worldometers

Детали: В мире обнаружили 742 402 новых случаев заражения коронавируса, в частности, 253 438 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Испания, Франция и Германия, Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 19-м месте.

Статистика за 12 января

Сейчас в мире диагностировано 92 миллиона случаев заражения коронавирусом, 66 миллионов больных вылечились, 1 984 134 пациента с COVID-19 умерли.

Продолжают бороться с болезнью более 24 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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