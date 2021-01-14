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У Києві майже 800 нових хворих на COVID і 13 смертей

Четвер, 14 січня 2021, 10:42

За добу 13 січня у столиці зареєстрували 794 нових випадки захворювання на коронавірус, 13 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

​​Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 794. 13 людей померли".

Деталі: Серед нових хворих 453 жінки віком від 19 до 85 років, 325 чоловіків віком від 18 до 85 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 6 хлопчиків від 3 до 15 років. Захворіли, зокрема, 24 медики.

49 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (136), у Дніпровському (126) та у Солом’янському (116) районах. 

 

Загалом станом на 14 січня у столиці вже 120 186 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 2141 киянина. Подолали хворобу 45 527 мешканців Києва, з них 699 за минулу добу.

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Передісторія: 

  • За добу 13 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 7 925 осіб, одужали 10 192 особи, у лікарні потрапили 2 229 хворих із коронавірусом чи підозрою на нього, 162 пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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