У Києві майже 800 нових хворих на COVID і 13 смертей
За добу 13 січня у столиці зареєстрували 794 нових випадки захворювання на коронавірус, 13 людей померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 794. 13 людей померли".
Деталі: Серед нових хворих 453 жінки віком від 19 до 85 років, 325 чоловіків віком від 18 до 85 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 6 хлопчиків від 3 до 15 років. Захворіли, зокрема, 24 медики.
49 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому (136), у Дніпровському (126) та у Солом’янському (116) районах.
Загалом станом на 14 січня у столиці вже 120 186 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 2141 киянина. Подолали хворобу 45 527 мешканців Києва, з них 699 за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 13 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 7 925 осіб, одужали 10 192 особи, у лікарні потрапили 2 229 хворих із коронавірусом чи підозрою на нього, 162 пацієнти померли від ускладнень коронавірусної хвороби.