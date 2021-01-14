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В Киеве почти 800 новых больных COVID и 13 смертей

Четверг, 14 января 2021, 09:42
В Киеве почти 800 новых больных COVID и 13 смертей
ФОТО KIEV.KLICHKO.ORG

За сутки 13 января в столице зарегистрировали 794 новых случая заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 794. 13 человек умерли".

Детали: Среди новых больных 453 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 325 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет. Заболели, в частности, 24 медика.

49 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (136), в Днепровском (126) и в Соломенском (116) районах.

 

Всего по состоянию на 14 января в столице уже 120 186 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 2141 киевлянина.

Преодолели болезнь 45 527 жителей Киева, из них 699 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • За сутки 13 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7 925 людям, выздоровели 10 192 человека, в больницы попали 2 229 больных с коронавирусом или подозрением на него, 162 пациента умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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