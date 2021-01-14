В Киеве почти 800 новых больных COVID и 13 смертей
За сутки 13 января в столице зарегистрировали 794 новых случая заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 794. 13 человек умерли".
Детали: Среди новых больных 453 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 325 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 6 мальчиков от 3 до 15 лет. Заболели, в частности, 24 медика.
49 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (136), в Днепровском (126) и в Соломенском (116) районах.
Всего по состоянию на 14 января в столице уже 120 186 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 2141 киевлянина.
Преодолели болезнь 45 527 жителей Киева, из них 699 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 13 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7 925 людям, выздоровели 10 192 человека, в больницы попали 2 229 больных с коронавирусом или подозрением на него, 162 пациента умерли от осложнений коронавирусной болезни.