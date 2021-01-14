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Карпати засипає снігом, туристів просять не ходити в гори

Четвер, 14 січня 2021, 11:22

14 січня у Карпатах йде сніг, на горі Піп Іван Чорногірський видимість до 30 м, очікується значна сніголавинна небезпека, у зв’язку з чим туристів закликають утриматися від виходу у високогір'я. 

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно ДСНС: "14 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)".

Дослівно Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост: "Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматись від виходу у високогір'я".

Деталі: Станом на ранок 14 січня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м, хуртовина. Температура повітря -13°С.

За даними Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу.

17-18 січня холодна погода утримається.

Українська правда
Теми: погодаКарпати


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