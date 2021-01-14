Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Карпаты засыпает снегом, туристов просят не ходить в горы

Четверг, 14 января 2021, 11:22

14 января в Карпатах идет снег, на горе Поп Иван Черногорский видимость до 30 м, ожидается значительная снеголавинная опасность, в связи с чем туристов призывают воздержаться от выхода в высокогорье.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно ГСЧС: "14 января в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Дословно Черногорский горный поисково-спасательный пост: "Из-за осложнения погодных условий туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье".

Детали: По состоянию на утро 14 января на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м, метель. Температура воздуха -13°С.

По данным Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза.

17-18 января холодная погода сохранится.

Украинская правда
Темы: погодаКарпаты


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕСПЧ вынес первое решение в деле "Украина против России" по Крыму

Закупку вакцин могут передать международной компании, которая берет за это проценты – источник

Новых случаев COVID в Украине почти 8 тысяч, а выздоровлений – 10 тысяч 

ДополненоПалата представителей США во второй раз объявила импичмент Трампу

Судье Антикорсуда вынесли предупреждение за разрешение на обыск у судьи ОАСК

Ермак прокомментировал санкции США против Дубинского и Ко: Сделаем все возможное

Все новости...
погода
На Киев надвигается сильный снегопад
Воздух Киева становится все грязнее из-за погоды
В Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лавин
Последние новости
12:34
фотоПолицейские продавали информацию по закрытых баз данных: в том числе и в Россию
12:28
Глава Twitter о блокировании Трампа: Правильное решение, но это опасный прецедент
12:25
Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко
12:04
ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии
11:55
видеоГлава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким – СМИ
11:49
Курс валют на 14 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:40
В Днипре экс-начальников милиции оправдали от обвинений в организации "титушек"
11:27
ЕСПЧ вынес первое решение в деле "Украина против России" по Крыму
11:22
фото Карпаты засыпает снегом, туристов просят не ходить в горы
11:00
Польский суд продлил арест экс-главе Укравтодора
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!