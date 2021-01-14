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Карпаты засыпает снегом, туристов просят не ходить в горы

Четверг, 14 января 2021, 10:22
Карпаты засыпает снегом, туристов просят не ходить в горы
Фото с Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост

14 января в Карпатах идет снег, на горе Поп Иван Черногорский видимость до 30 м, ожидается значительная снеголавинная опасность, в связи с чем туристов призывают воздержаться от выхода в высокогорье.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно ГСЧС: "14 января в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Дословно Черногорский горный поисково-спасательный пост: "Из-за осложнения погодных условий туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье".

Детали: По состоянию на утро 14 января на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м, метель. Температура воздуха -13°С.

По данным Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза.

17-18 января холодная погода сохранится.

Украинская правда
Темы: погодаКарпаты
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