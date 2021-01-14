У ВАКС кажуть, що глава суду не ходила на вечірку до Ківалова, а зустрічалась зі студентами  

У Вищому антикорупційному судді заявляють, що глава суду Олена Танасевич не була на новорічній вечірці на території інституту Сергія Ківалова, а їздила на зустріч зі студентським самоврядуванням.

Джерело: пресслужба Вищого антикорупційного суду

Дослівно: "23 грудня 2020 року відбулася робоча зустріч Голови ВАКС Олени Танасевич та директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національному університеті "Одеська юридична академія" Василя Филюка зі студентським самоврядуванням.

Її результатом стала домовленість про проведення циклу онлайн-лекцій із суддями ВАКС".

Деталі: У суді закликали ЗМІ утриматися від домислів і керуватися офіційними даними.

Що було раніше: За інформацією "Слідства.Інфо", Танасевич приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності того вечора, коли там розважалися одіозні судді.

За даними кількох джерел редакції у правоохоронних органах, 23 грудня Танасевич їздила на передноворічну вечірку, організовану колишнім депутатом-"регіоналом" Сергієм Ківаловом.

Глава ВАКС була в одній компанії з підозрюваним главою Окружного адмінсуду Павлом Вовком. При цьому Антикорупційний суд розглядає справу Вовка.

Крім Вовка на святкуванні був голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

Директор інституту Филюк зазначив, що нічого не знає про вечірку і не розуміє, що на території навчального закладу робив суддя Вовк.

Крім того, Филюк не зміг надати фото чи відео з зустрічі Танасевич із студентами та керівництвом інституту.

А після запитів ЗМІ про мету візиту Танасевич до філіалу одеської академії на сайті суду та інституту майже синхронно з’явилися анонси онлайн-лекцій, у яких візьме участь глава ВАКС.