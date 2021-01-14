Голова Антикорсуду була на вечірці Ківалова з Вовком і Тупицьким – ЗМІ 

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич приїжджала до Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" того вечора, коли там розважалися одіозні судді, зокрема голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, справу якого розглядає ВАКС.

Джерело: "Слідство.Інфо" в матеріалі "Таємниці Слідства"

Деталі: За даними кількох джерел редакції у правоохоронних органах, 23 грудня голова ВАКС Олена Танасевич приїхала на передноворічну вечірку, організовану президентом НУ "Одеська юридична академія", колишнім депутатом-"регіоналом" Сергієм Ківаловом у київському представництві вишу.

Як повідомляють джерела, Танасевич була в одній компанії з підозрюваним Павлом Вовком та іншими впливовими суддями. При цьому саме Антикорупційний суд розглядає справу підозрюваного судді Вовка.

Окрім Вовка, за інформацією журналістів-розслідувачів, на святкуванні був ще один топ-підозрюваний у мантії – голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.

На цю ж вечірку завітали детективи Національного антикорупційного бюро, які спробували вручити Вовку повістку на судове засідання. Суддя терміново покинув будівлю – навіть без верхнього одягу і ігноруючи детективів.

Журналісти зв’язалися із головою ВАКС Оленою Танасевич, але та порадила звернутися до пресслужби і кинула слухавку.

На запит Антикорупційний суд повідомив, що ввечері 23-го грудня Танасевич відвідала Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія". Однак у ВАКС заявили, що вона приїхала до навчального закладу на 18-ту годину "для обговорення організації онлайн-лекцій для студентів".

Директор інституту Василь Фелик сказав журналістам "Слідства.Інфо", що не знає про проведення суддівської вечірки на території інституту. Також він плутався у деталях, коли саме приїхала голова ВАКС до навчального закладу. Директор не зміг надати фото чи відео з зустрічі Олени Танасевич із викладачами, студентами та керівництвом інституту.

На запитання, що увечері 23-го грудня на території навчального закладу робив підозрюваний суддя Павло Вовк, директор Фелик сказав, що "будь-хто може ходити територією інституту, вона відкрита для відвідувачів".

Цікаво, що 12 січня – наступного дня після надсилання інформаційного запиту до Вищого антикорупційного суду – на сторінках ВАКС та Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ "Одеська юридична академія" майже синхронно з’явилися анонси онлайн-лекцій, у яких візьме участь Олена Танасевич.

Нагадаємо: 6 січня Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати розслідування кримінального провадження щодо створення злочинної організації і захоплення влади, у якому фігурує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. Напередодні суд відмовився примусово доставити на засідання суддю Вовка.

На відео НАБУ було зафіксовано, як детективи оголошують судді Вовку повістку про виклик, а той викидає її з автомобіля.

Національне антикорупційне бюро України не раз оприлюднювало аудіозаписи, де голоси, схожі на голоси суддів Павла Вовка, Євгенія Аблова, Ігоря Погрібніченка та інших, вирішують, як вплинути на кадровий склад Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, як приймати рішення в інтересах потрібних людей в обмін на "спонсорство" і які справи порушувати самотужки, щоб здійснювати вплив на державу.

Довідка: Окружний адмінсуд Києва вирішує суперечки, що стосуються центральних органів влади. До ОАСК звертаються і топ-посадовці, і впливові бізнесмени.

Петиція із закликом розпустити ОАСК набрала на сайті президента необхідні для розгляду ним 25 тисяч голосів, Володимир Зеленський у відповідь "доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя".

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