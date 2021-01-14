ВАКС говорит, что глава суда не ходила на вечеринку к Кивалову, а встречалась со студентами

В Высшем антикоррупционном судьи заявляют, что глава суда Елена Танасевич не была на новогодней вечеринке на территории института Сергея Кивалова, а ездила на встречу со студенческим самоуправлением.

Источник: пресс-служба Высшего антикоррупционного суда

Дословно: "23 декабря 2020 года состоялась рабочая встреча председателя ВАКС Елены Танасевич и директора Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" Василия Филюка со студенческим самоуправлением.

Ее результатом стала договоренность о проведении цикла онлайн-лекций с судьями ВАКС".

Детали: В суде призвали СМИ воздержаться от домыслов и руководствоваться официальными данными.

Что было раньше: По информации "Слідства.Інфо", Танасевич приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности в тот вечер, когда там развлекались одиозные судьи.

По данным нескольких источников редакции в правоохранительных органах, 23 декабря Танасевич ездила на предновогоднюю вечеринку, организованную бывшим депутатом-"регионалом" Сергеем Киваловым.

Глава ВАКС была в одной компании с подозреваемым главой Окружного админсуда Павлом Волком. При этом Антикоррупционный суд рассматривает дело Вовка.

Кроме Вовка на праздновании был председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Директор института Филюк отметил, что ничего не знает о вечеринке и не понимает, что на территории учебного заведения делал судья Вовк.

Кроме того, Филюк не смог предоставить фото или видео со встречи Танасевич со студентами и руководством института.

А после запросов СМИ о цели визита Танасевич в филиал одесской академии на сайте суда и института почти синхронно появились анонсы онлайн-лекций, в которых примет участие глава ВАКС.