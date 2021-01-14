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Заяви Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ рішення щодо скарги України на окупацію Криму

Четвер, 14 січня 2021, 16:43

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні про визнання прийнятною для розгляду справи "Україна проти Росії" щодо Криму взяв до уваги висловлювання президента РФ Володимира Путіна, в яких той підтвердив факти захоплення півострова російськими військовими.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на рішення ЄСПЛ від 14 січня

Дослівно документ: "І наостанок. Суд взяв до особливої уваги беззаперечні заяви президента Путіна. Перша була зроблена на зустрічі з керівниками силових структур у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року. Там було сказано, що він ухвалив рішення "розпочати роботу з повернення Криму до Російської Федерації".

Друга була під час телевізійного інтерв'ю 17 квітня 2014 року, де він прямо визнав, що Росія "роззброїла військові підрозділи та правоохоронні органи", і що "російські військовослужбовці підтримали кримські сили самооборони".

Деталі: У квітні 2014 року  під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін вперше публічно визнав, що "зелені чоловічки" в Криму - це російські військові. За його словами, російські військові "повинні були захистити" населення Криму.

Пряма мова: "Щоб не було танків, щоб не було бойових підрозділів націоналістів і людей з крайніми поглядами і добре озброєних автоматичною зброєю…

"Тому за спиною сил самооборони Криму звичайно стали наші військовослужбовці. Вони діяли дуже коректно, але рішуче і професійно".

Нагадаємо: 14 січня ЄСПЛ виніс перше рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму. Європейський суд з прав людини визнав прийнятними 14 пунктів із 17 скарги на порушення прав людини, поданої Україною проти Росії щодо Криму.



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