Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Заявления Путина помогли ЕСПЧ принять решение по жалобе Украины на оккупацию Крыма

Четверг, 14 января 2021, 16:43

Европейский суд по правам человека в своем решении о признании приемлемым для рассмотрения дела "Украина против России" по Крыму принял во внимание высказывания президента РФ Владимира Путина, в которых тот подтвердил факты захвата полуострова российскими военными.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на решение ЕСПЧ от 14 января

Дословно документ: "И напоследок. Суд взял к особому вниманию неоспоримые заявления президента Путина. Первое было сделано на встрече с руководителями силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Там было сказано, что он принял решение "начать работу по возвращению Крыма в Российской Федерации".

Второе было во время телевизионного интервью 17 апреля 2014 года, где он прямо признал, что Россия "разоружила воинские подразделения и правоохранительные органы", и что "российские военнослужащие поддержали крымские силы самообороны".

Детали: В апреле 2014 года во время прямой линии президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные. По его словам, российские военные "должны были защитить население".

Прямая речь: "Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами и хорошо вооруженных автоматическим оружием".

"Поэтому за спиной сил самообороны Крыма конечно стали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но решительно и профессионально".

Напомним: 14 января ЕСПЧ вынес первое решение по делу "Украина против России" по Крыму. Европейский суд по правам человека признал приемлемыми 14 пунктов из 17 жалобы на нарушение прав человека, поданной Украиной против России относительно Крыма.

Темы: войнаКрымоккупациясуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Заявления Путина помогли ЕСПЧ принять решение по жалобе Украины на оккупацию Крыма

фото, видеоНа границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко

картаВ Украину наконец-то придут настоящие морозы

Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300

Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

Все новости...
война
ЕСПЧ вынес первое решение в деле "Украина против России" по Крыму
Стадион, так стадион! Три вопроса президенту от Зеленского
Дело генерала Назарова - сигнал, который нельзя игнорировать
Последние новости
17:19
Трамп обижен и приказал не платить Джулиани по 20 тысяч каждый день
17:08
В Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ
17:05
фото, видеоGeneral Motors представил концепт летающего электромобиля Cadillac
17:03
Украинцев предупредили об изменении порядка въезда в Словакию с 15 января
16:59
У Зеленского заявили, что январский карантин не повлияет на курс гривни
16:57
Nokia и Google объединились с целью создания инфраструктуры для 5G
16:43
Заявления Путина помогли ЕСПЧ принять решение по жалобе Украины на оккупацию Крыма
16:30
Что делать, если вам отказали оказывать услугу на украинском. Объяснил языковой омбудсмен
16:29
Работница банка 10 лет обворовывала клиента, а затем исчезла с награбленным
16:11
Ляшко: Минздрав не будет требовать продлить локдаун после 25 января
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!