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Трамп ображений і наказав не платити Джуліані по 20 тисяч щодня

Четвер, 14 січня 2021, 16:19
Трамп ображений і наказав не платити Джуліані по 20 тисяч щодня

У президента США Дональда Трампа зіпсувалися відносини з його відданим адвокатом Рудольфом Джуліані. Трамп наказав не платити адвокату і всі витрати узгоджувати з ним.

Джерело: Washington Post

Деталі: Відзначається, що після того, як Трамп став першим президентом США, якому двічі за один термін був пред'явлений імпічмент, він став більш ізольованим, похмурим і мстивим.

До інавгурації його наступника Джо Байдена залишилося менше 7 днів і найближче оточення Трампа скорочується.

Кабінети у Білому домі порожніють, а Трамп накидається на декого з тих, хто залишається.

Його радники і соратники кажуть, що він злий на те, що його союзники не зробили більш рішучих дій в його захист.

За словами знайомих з ситуацією людей, його відносини з адвокатом Рудольфом Джуліані, одним з його найстійкіших захисників, також руйнуються.

За словами двох офіційних осіб, Трамп дав вказівку своїм помічникам не платити Джуліані за послуги юриста і зажадав, щоб він особисто схвалював будь-які відшкодування витрат Джуліані під час поїздок від імені президента.

Вони сказали, що Трамп висловив заклопотаність деякими діями Джуліані і не оцінив вимогу адвоката про 20 тисяч доларів в день в якості гонорару за його роботу.

Спостерігаючи, як швидко набирає обертів процес імпічменту, Трамп в цілому був засмучений тим, що його практично ніхто не захищає.

"Президент досить напружений", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації Трампа на умовах анонімності.

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Нагадаємо: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • 13 січня Нижня палата Конгресу США (Палата представників) оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію. 
  • Руді Джуліані хочуть позбавити формального статусу адвоката. 

Українська правда

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Теми: ТрампімпічментСШАпрезидентвибори
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