Трамп обижен и приказал не платить Джулиани по 20 тысяч каждый день

У президента США Дональда Трампа испортились отношения с его преданным адвокатом Рудольфом Джулиани. Трамп приказал не платить адвокату и все расходы согласовывать с ним.

Источник: Washington Post

Детали: Отмечается, что после того, как Трамп стал первым президентом США, которому дважды за один срок был предъявлен импичмент, он стал более изолированным, угрюмым и мстительным.

До инаугурации его преемника Джо Байдена осталось менее 7 дней и ближайшее окружение Трампа сокращается.

Кабинеты в Белом доме пустеют, а Трамп набрасывается на некоторых из тех, кто остается.

Его советники и соратники говорят, что он зол на то, что его союзники не предприняли более решительных действий в его защиту.

По словам знакомых с ситуацией людей, его отношения с адвокатом Рудольфом Джулиани, одним из его самых стойких защитников, также разрушаются.

По словам двух официальных лиц, Трамп дал указание своим помощникам не платить Джулиани за услуги юриста и потребовал, чтобы он лично одобрял любые возмещения расходов, понесенных Джулиани во время поездок от имени президента для оспаривания результатов выборов в ключевых штатах.

Они сказали, что Трамп выразил озабоченность некоторыми действиями Джулиани и не оценил требование адвоката о 20 000 долларов в день в качестве гонорара за его работу.

Наблюдая, как быстро набирает обороты процесс импичмента, Трамп в целом был расстроен тем, что его практически никто не защищает.

"Президент довольно взвинчен", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.

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Напомним: