Протягом четверга, 14 січня, на більшості території Донбасу спостерігалася тиша, лише двічі бойовики порушили режим припинення вогню – біля Водяного і Мар’їнки.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування РФ вели вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а в передмісті Мар’їнки, крім стрільби з гранатомета, противник здійснив і кілька пострілів зі стрілецької зброї. Все це відбувалося в Донецькій області.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

У штабі запевнили, що обстановка в районі ООС контрольована українськими воїнами.

Нагадаємо: Протягом середи на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення перемир'я.