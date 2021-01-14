Боевики дважды нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

В течение четверга, 14 января, на большей части территории Донбасса наблюдалась тишина, лишь дважды боевики нарушили режим прекращения огня - у Водяного и Марьинки.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде Марьинки, кроме стрельбы из гранатомета, противник совершил еще несколько выстрелов из стрелкового оружия. Все это происходило в Донецкой области.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

В штабе заверили, что обстановка в районе ООС контролируется украинскими воинами.

Напомним: В течение среды на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия.