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Newsone перевірять через заяви Піховшека в ефірі

Четвер, 14 січня 2021, 18:07
Newsone перевірять через заяви Піховшека в ефірі

Нацрада з ТБ і радіо призначила позапланову перевірку телеканалу Newsone щодо можливого розпалювання ворожнечі гостем її ефіру В'ячеславом Піховшеком.

Джерело: сайт регулятора

Деталі: Відзначається, що 4 січня канал транслював передачу "Епіцентр української політики" за участі гостя – телеведучого Піховшека.

У Нацраді помітили, що висловлювання останнього про необхідність захисту російськомовного населення країни мають ознаки порушення каналом вимог двох законів - про телебачення і радіомовлення та про інформацію.

На переконання регулятора, зокрема, висловлювання Піховшека мають "ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті і нетерпимості, розпалення міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "російськомовного суспільства" всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні".

Крім того, у Нацраді помітили, що ані ведуча передачі Діана Панченко, ані інші творчі або редакційні працівники телеканалу ніяк не відреагували на висловлювання гостя для припинення правопорушення у прямому ефірі. Не висловили вони також своєї оцінки або альтернативної позиції. А представники телеканалу не висловили занепокоєння і не вибачились за все це.

Тепер у період із 8 по 19 лютого Newsone перевірять на дотримання законодавчих норм, які забороняють поширення закликів до ворожнечі, ненависті, а також пропаганди зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.

Також Національна рада звернеться до Комісії з журналістської етики та Уповноваженого із захисту державної мови з проханням надати висновки щодо дотримання у передачі "Епіцентр української політики" професійних етичних стандартів журналіста, а також вимог чинного законодавства України.

Українська правда

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Теми: телебаченняскандалНацрадаЗМІ
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