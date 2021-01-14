Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Newsone перевірять через заяви Піховшека в ефірі

Четвер, 14 січня 2021, 19:07

Нацрада з ТБ і радіо призначила позапланову перевірку телеканалу Newsone щодо можливого розпалювання ворожнечі гостем її ефіру В'ячеславом Піховшеком.

Джерело: сайт регулятора

Деталі: Відзначається, що 4 січня канал транслював передачу "Епіцентр української політики" за участі гостя – телеведучого Піховшека.

У Нацраді помітили, що висловлювання останнього про необхідність захисту російськомовного населення країни мають ознаки порушення каналом вимог двох законів - про телебачення і радіомовлення та про інформацію.

На переконання регулятора, зокрема, висловлювання Піховшека мають "ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті і нетерпимості, розпалення міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "російськомовного суспільства" всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні".

Крім того, у Нацраді помітили, що ані ведуча передачі Діана Панченко, ані інші творчі або редакційні працівники телеканалу ніяк не відреагували на висловлювання гостя для припинення правопорушення у прямому ефірі. Не висловили вони також своєї оцінки або альтернативної позиції. А представники телеканалу не висловили занепокоєння і не вибачились за все це.

Тепер у період із 8 по 19 лютого Newsone перевірять на дотримання законодавчих норм, які забороняють поширення закликів до ворожнечі, ненависті, а також пропаганди зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.

Також Національна рада звернеться до Комісії з журналістської етики та Уповноваженого із захисту державної мови з проханням надати висновки щодо дотримання у передачі "Епіцентр української політики" професійних етичних стандартів журналіста, а також вимог чинного законодавства України.

Українська правда
Теми: телебаченняскандалНацрадаЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд провів зустріч з МВФ щодо цін на газ – Шмигаль

Заяви Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ рішення щодо скарги України на окупацію Криму

фото, видеоНа кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка

мапаВ Україну нарешті прийдуть справжні морози

Комітет Ради рекомендує скоротити кількість нардепів до 300

Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Семочка

Усі новини...
телебачення
Зеленський розбагатів на 4,6 мільйона завдяки двом ТОВ
Додон підписав закони, що повертають статус російській мові і російські телепрограми
Окупанти в Криму хочуть посадити власника каналу ATR на 19 років
Останні новини
19:43
Окупанти у Криму виставили на продаж винзавод "Коктебель"
19:07
Newsone перевірять через заяви Піховшека в ефірі
19:00
Індекс БігМака від The Economist: гривня недооцінена на 61%
18:44
Уряд провів зустріч з МВФ щодо цін на газ – Шмигаль
18:38
Марченко про боротьбу з контрабандою на митниці: Не сказав би про великі успіхи
18:33
Українців попередили про зміну правил в'їзду до США
18:25
Кабмін на 20 гривень підвищив мінімальну ціну пляшки ігристого вина
18:19
Україна може вже цього року поновити "безвіз" для британців
18:14
Бойовики двічі порушили тишу на Донбасі – штаб ООС
18:13
Карантин: МОЗ із поліцією поїде перевіряти гірськолижні курорти Карпат
Усі новини...