Newsone проверят из-за заявлений Пиховшека

Нацсовет по ТВ и радио назначил внеплановую проверку телеканала Newsone относительно возможного разжигания вражды гостем ее эфира Вячеславом Пиховшеком.

Источник: сайт регулятора

Детали: Отмечается, что 4 января канал транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" с участием гостя - телеведущего Пиховшека.

В Нацсовете заметили, что высказывания последнего о необходимости защиты русскоязычного населения страны имеют признаки нарушения каналом требований двух законов - о телевидении и радиовещании и об информации.

По мнению регулятора, в частности, высказывания Пиховшека имеют "признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине".

Кроме того, в Нацсовете заметили, что ни ведущая передачи Диана Панченко, ни другие творческие или редакционные работники телеканала никак не отреагировали на высказывания гостя для прекращения правонарушения в прямом эфире. Не высказали они также своей оценки или альтернативной позиции. А представители телеканала не выразили обеспокоенность и не извинились за все это.

Теперь в период с 8 по 19 февраля Newsone проверят на соблюдение законодательных норм, запрещающих распространение призывов к розни, ненависти, а также пропаганды превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы, физического или имущественного положения, социального происхождения.

Также Национальный совет обратится в Комиссию по журналистской этике и Уполномоченному по защите государственного языка с просьбой предоставить выводы относительно соблюдения в передаче "Эпицентр украинской политики" профессиональных этических стандартов журналиста, а также требований действующего законодательства Украины.